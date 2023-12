Matteo Cavezzali sarà protagonista di uno speciale di natale di Rai3 dedicato a “Il mestiere di scrittore” che andrà in onda sabato 24 dicembre alle 11.30 sul terzo canale Rai. Il programma Officina Italia condotto da Giovanna Greco si occupa dei mestieri italiani e la puntata speciale del 24 sarà dedicata propria alla scrittura e spazierà dall’editoria alle scuola di scrittura con collegamenti da Pompei in cui saranno mostrare antiche scritte rinvenute dagli archeologi, dalle botteghe venete che restaurano macchine da scrivere fino alla scuola Holden di Baricco a Torino. L’ospite in studio che commenterà i vari servizi sarà lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali, il cui ultimo romanzo è “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori), ambientato proprio in Romagna. Cavezzali parlerà della sua attività di scrittore tra romanzi, saggi, i podcast di RadioRai e il teatro. Una parte dello speciale sarà dedicata al festival ScrittuRa che Cavezzali cura a Ravenna, Lugo, Cesenatico e che nel 2023 si allargherà anche a Forlì.

Matteo Cavezzali (Ravenna, 1983) è autore dei romanzi “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini” (minimum fax, 2018) “Nero d’inferno” (Mondadori, 2019) in cui racconta la figura di Mario Buda, anarchico italiano emigrato negli Stati Uniti che fece saltare in aria Wall Street, e “Il labirinto delle nebbie” (Mondadori, 2022) un romanzo che unisce folklore, storia e mistero ambientato in Romagna. Ha scritto anche i saggi “Supercamper. Un viaggio nella saggezza del mondo” (Laterza, 2021) e “A morte il tiranno” (HarperCollins, 2021) da cui è stato tratto l’omonimo podcast. Ha vinto il Premio Comisso e il Premio Volponi Opera Prima. È ideatore e direttore artistico del festival letterario ScrittuRa di Ravenna, Scrittura sulle Dolomiti e ha diretto Salerno Letteratura. Ha realizzato il podcast “Bruno Neri, calciatore e partigiano” per RaiPlay Sound.