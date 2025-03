“Si discuterà oggi in consiglio comunale un question time della consigliera del PD, Fiorenza Campidelli in merito alla realizzazione del progetto esecutivo relativo al terzo e al quarto lotto dell’intervento di recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone che la giunta del Comune di Ravenna ha approvato in linea tecnica nella seduta di martedì 29 novembre.

La Rocca Brancaleone fu acquisita dal Comune di Ravenna nel 1965. L’acquisto garantì alla città un importante spazio verde da destinare a parco pubblico per la cittadinanza. L’Arce invece, dopo varie ipotesi fu destinata agli spettacoli come “Ridotto del teatro Alighieri” per gli spettacoli estivi, con una capienza di 1500 posti. Fu inaugurato il 30 luglio del 1971 con un concerto organizzato dall’Associazione Angelo Mariani. Tra il 1971 e il 1990 si sono svolti molti importanti spettacoli di musica, teatro e balletto compreso nel 1990, il battesimo del Ravenna Festival con la direzione del Maestro Riccardo Muti. E’ l’unica importante e suggestiva arena estiva di tutta la Romagna.

«Un bellissimo esempio di partecipazione dei cittadini alla cura dei beni comuni – dice Campidelli – ci è dato dalla Associazione Amata Brancaleone, nata nel 2019, che si occupa di beni comuni e in particolare di rilanciare e dare nuovo sviluppo artistico ,culturale e turistico alla Rocca Brancaleone di Ravenna. Già dal 2015 un gruppo informale di cittadini attivi hanno cominciato a lavorare per la Rocca: tra gli interventi più significativi sono stati restaurati e decorati da artisti locali i giochi in legno dei bambini con dipinti che riprendono i monumenti patrimonio dell’Unesco della città Ravenna. Dal 2016 firmano, ogni anno, un Patto di collaborazione con il Comune di Ravenna per la cura e la valorizzazione della Rocca Brancaleone, collaborando attivamente ai nuovi progetti di restauro e sviluppo di questo bellissimo monumento della nostra città. Attraverso concorsi a tema per le scuole di ogni ordine e grado, progetti artistici ed eventi di rievocazione storica, portano i giovani alla riscoperta del Medioevo, periodo pieno di suggestioni e fascino, meravigliosamente rappresentato nelle sue opere da Dante Alighieri.

Nel Patto di collaborazione 2022-2023 è stato inserito anche un progetto di restauro e decorazione a mosaico moderno della ex-fontana, oggi trasformata in aiuola, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Ravenna che realizzerà l’opera con i suoi docenti e allievi mentre i costi per il reperimento del materiale necessario per il mosaico sono a carico dell’Amata Brancaleone che darà vita alla fine del 2022 ad un crowdfunding per la raccolta dei fondi.

Il progetto di decorazione a mosaico denominato “Gironi Danteschi” è ispirato alla Divina Commedia, è già stato approvato dalla Soprintendenza di Ravenna e parteciperà alla Biennale del Mosaico moderno 2023 in accordo con l’Assessorato alla cultura.»

Il progetto prevede il ripristino della piena funzionalità della Rocca come scenario per eventi culturali, di cinema e di pubblico spettacolo, valorizzandone la struttura e potenziandone la vocazione di spazio per eventi di grande rilevanza. Il progetto è stato finanziato interamente con risorse a specifica destinazione messe a disposizione dal ministero della Cultura e la redazione del progetto ha visto una proficua collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Nel progetto è compreso il completamento del recupero delle murature storiche interne all’Arce, attualmente in corso sulla parte esterna, la rifunzionalizzazione dell’area spettacoli con la ripavimentazione dell’intera superficie, la costruzione dei servizi igienici e della cabina di regia, il rifacimento del palco con sottostanti camerini e dello schermo per le proiezioni cinematografiche. La nuova sistemazione potrà ospitare 1400 spettatori. Oltre al riallestimento dell’area è previsto il rifacimento integrale degli impianti, adeguandoli alle attuali norme di sicurezza ed alle esigenze per il pubblico spettacolo; si realizzerà inoltre la pubblica illuminazione del monumento. L’intervento sarà completato con la riqualificazione dell’area esterna, comprendente il rifacimento del piazzale antistante all’ingresso e la risagomatura della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone per rendere l’ingresso e l’uscita più agevoli.”