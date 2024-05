Nel tardo pomeriggio alle 18,15 in viale Italia a Marina Romea un auto Fiat ha travolto una ciclista sulle strisce pedonali. Nell’impatto la ciclista ha sfondato il parabrezza dell’auto per poi rotolare sull’asfalto mentre la bici è rimasta incastrata sotto l’auto trascinata per una quarantina di metri. La ciclista una ragazza di 19anni nonostante la violenza dell’urto è rimasta ferita fortunatamente con codice di media gravità. I sanitari del 118 intervenuti poco dopo hanno comunque deciso il trasporto in elimedica al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico la Polizia Locale.