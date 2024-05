L’Italia dell’arrampicata veloce parla ancora romagnolo con Ludovico Fossali e Giulia Randi sul gradino più alto del podio senior nella seconda tappa di Coppa Europa, che si è tenuta allo Speed Stadium di Mezzolombardo (TN). Eccellenti i tempi dei vincitori, 5″07 quello di Ludo sullo Spagnolo Noya Cardona, 7″27 quello di Giulia ancora contro una Spagnola, Romero Perez. Tra gli uomini anche il terzo posto è andato a un faentino, Marco Rontini, spronato dalla vittoria in ambito giovanile del giorno precedente. Le altre due atlete ravennati in gara sono approdate rispettivamente, Sara Strocchi ai quarti ed Eva Mengoli agli ottavi.

Nella prova Giovanile, oltre alla vittoria di Rontini all’ultimo anno di Under 20, va segnalato l’argento di Sara Strocchi nell’Under 18 dopo il miglior tempo in qualifica. In crescita Alice Strocchi, quinta negli Under 20 a un passo dalle finali per un posto sul podio. Buoni piazzamenti nelle rispettive categorie, di Eva Mengoli e Ludovico Borghi.

Romagnoli d.o.c. anche il responsabile tecnico della Nazionale Aldo Reggi e il preparatore atletico Stanislao Zama.