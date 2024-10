Si è svolto ieri nell’aula magna dell’Istituto Tecnico per Geometri “Camillo Morigia”, l’incontro promosso da Alma Sport Service nell’ambito del progetto “Job Around the Sport”

Davanti alla platea degli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell’indirizzo Sportivo del Liceo Scientifico Oriani – Marco Bonitta – allenatore della Consar RCM Ravenna di pallavolo, recentemente entrato nella Hall of Fame della Fipav per la vittoria ai Mondiali Femminili del 2002 – ha raccontato gli inizi del suo percorso professionale, le numerose vittorie e anche i momenti di difficoltà, lungo una carriera che lo ha visto impegnato nel settore femminile, maschile, giovanile, in Italia e all’estero, con ruoli anche manageriali extra-campo.

Introdotto da Silvana Oggioni di Alma Sport Service (responsabile di un ricco programma di avvicinamento degli studenti ai vari ambiti professionali legati allo sport) e dal giornalista Marco Ortolani (che ha sottolineato il ruolo del racconto sportivo nella crescita di una collettività) Bonitta ha esortato i ragazzi a riconoscere, fra i propri, il sogno sportivo su cui sentirsi pronti ad avventarsi, con gli occhi della tigre (citazione del collega Velasco) e per il quale essere disponibili ad ogni sacrificio, andando a cercare le opportunità, senza sperare che arrivino da sole, in un mondo caratterizzato dalla grande competitività.

Vari ragazzi si sono poi alternati al microfono, raccontando la propria vicenda sportiva, con particolare riferimento al ruolo di istruttori e allenatori.

Si ringraziano i docenti Leoni e Trenta che hanno collaborato alla realizzazione dell’incontro.