Da giovedì 1 a sabato 3 settembre torna l’appuntamento con “Oltre Dante. Tutta la Commedia sul palco di Ravenna”, agli Antichi Chiostri Francescani in via Dante Alighieri 4/6.

In uno dei luoghi più suggestivi ed emblematici della città, non lontano dalla tomba di Dante, tre serate non stop, dalle 18 alle 23, dedicate alla lettura integrale della Divina Commedia – una cantica per ogni serata – ad opera di lettori di ogni età e provenienza. L’iniziativa, alla sua nona edizione, è a cura del Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e di Dante in rete.

La settimana si concluderà domenica 4 settembre alle 15 nella basilica di San Francesco con la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario nazionale e internazionale “L’alloro di Dante”. Il concorso, per opere inedite, mai postate sui social e mai premiate in altri concorsi, si articola in due sezioni, a tema Amore, che hanno tratto ispirazione dalla seguente terzina dantesca: “Nel suo profondo vidi che s’interna, // legato con amore in un volume, // ciò che per l’universo si squaderna”. Il premio è organizzato da Rinascimento poetico e del Centro dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.

Gli appuntamenti si inseriscono nel calendario delle iniziative dantesche di Ravenna per Dante 2022, a cura del Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura.