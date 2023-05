In relazione alla perdurante situazione di criticità idraulica, Anas ha informato che l’attuale condizione del fiume Lamone a Mezzano rende necessaria la chiusura della statale 16 da parte di Anas stessa. I percorsi alternativi sono A14 dir fino a Bagnacavallo e poi sp 8 fino alla rotonda di Alfonsine; oppure sp1 fino a Sant’Alberto e poi sp24 – via Basilica fino a ricongiungersi alla statale 16. Saranno comunque presenti squadre di pronto intervento e forze di polizia per reindirizzare il traffico.