E’ in programma nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre, alle 19 a Sala Ragazzini in Largo Firenze a Ravenna, un incontro aperto al pubblico con Paola Babini, direttrice dell’accademia di Belle Arti di Ravenna. Il tema dell’incontro è la presentazione della mostra “I’m a mosaic”, in corso al MAR (di cui Paola è una delle curatrici); ma si parlerà più in generale del rapporto fra Ravenna e il mosaico contemporaneo.

L’incontro fa parte del ciclo organizzato dal Lions Club Ravenna Host, in programma a cadenza quindicinale, sempre al lunedì sera a Sala Ragazzini.

“I’M A MOSAIC! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì”, a cura di Paola Babini, Giovanna Cassese, Emanuela Fiori e Giovanni Gardini, è in programma al MAR fino 12 gennaio 2025. Organizzata dal MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna e dall’Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna (con i contributi di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Orsoni Venezia 1888 e Ravenna Trentatre), la mostra ripercorre attraverso un viaggio nell’arte del XX e XXI secolo, alcune tappe fondamentali della storia della Scuola di Mosaico dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna nell’anno del suo centenario (fu fondata nel 1924). Un affascinante percorso che porta il visitatore alle origini della rinascita del mosaico avvenuta a Ravenna negli anni Venti, con le esperienze fondamentali degli anni Cinquanta del ‘900, fino alle sorprendenti interpretazioni musive nell’arte contemporanea.

Paola Babini, ravennate, diplomata in Pittura all’accademia di Belle Arti di Bologna, dal 2008 insegna Tecniche e Tecnologie delle Arti Visive all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dove dal 2014 al 2022 è stata Coordinatrice didattica e dal 1° gennaio 2023 ricopre il ruolo di Direttrice. E’ anche Vicepresidente del CDA del Museo d’Arte della Città di Ravenna (incarico assegnatole dal Comune di Ravenna) e rappresentante, individuato dal MUR, per il CDA dell’ISIA di Faenza.