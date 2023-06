Dopo una prima settimana condita da ben cinque appuntamenti e che ha riscosso molto successo tra la cittadinanza, gli eventi delle “Sere d’Estate al Chiostro del Monte” promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e quelli di “La Storia Siamo Noi” proseguono con due nuove serate martedì 20 e mercoledì 21 giugno.

Fin qui i protagonisti della rassegna “Sere d’Estate al Chiostro del Monte” sono stati i ragazzi del Liceo di Lugo e della Scuola di Teatro “La Bassa”, la scuola di danza Compagnia Alquimia Flamenca e i ragazzi della Scuola di Musica Malerbi di Lugo, e, per gli eventi culturali curati da Storia e Memoria della Bassa Romagna, Daniele Serafini nell’evento “Note futuriste a Lugo e in Romagna” e Paolo Casadio in “Come nasce un romanzo storico.

Martedì 20 giugno, alle ore 21:30 sarà il Centro Studi Danza a salire sul palco di Corso Garibaldi 11 con lo spettacolo “Un pizzico…di noi”, mentre il giorno successivo si terrà un incontro storico-culturale dal titolo “dal gelso alla seta, la bachicoltura a Lugo e in Romagna” a cura di Paolo Gagliardi e Andrea Magnani.

La prima serata vedrà protagonista l’associazione dilettantistica Centro Studi Danza che devolverà l’incasso dell’offerta libera all’Asilo Nido “Scuola dell’infanzia Azzaroli” di Sant’Agata sul Santerno, colpito dalla recente calamità.

La scuola, Nata nel 1996, oggi conta circa 300 allievi e non solo continua a proporre una vasta gamma di discipline, ma svolge un’importante funzione di promozione della danza e del musical. Questo è reso possibile dalla professionalità degli insegnanti qualificati e competenti che credono nel valore educativo della danza e delle arti a essa collegate, e nel rispetto del corpo come strumento chiave per il raggiungimento del benessere psicofisico.

Mercoledì 21 è la volta de “Dal gelso alla seta, la bachicoltura a Lugo e in Romagna”. La città di Lugo per diversi secoli ha visto svolgersi nel suo Pavaglione un florido commercio dei bachi da seta, ma di questa attività i lughesi, ad oggi, non sanno praticamente nulla. Paolo Gagliardi, partendo dagli studi che sta conducendo, prova a fare luce sull’argomento raccontando della storia della bachicoltura, dell’importanza del gelso nell’allevamento del baco, dei forti risvolti economici per la città, dell’importante ruolo delle donne, delle filande, e di molto, molto altro ancora. Andrea Magnani invece racconta degli importanti documenti legati alla seta custoditi presso l’Archivio Storico Comunale. Interventi musicali di Marta Celli all’arpa.

Tutti gli spettacoli saranno ad offerta libera e avranno inizio alle 21:30. Il programma di eventi delle “Sere d’estate” è organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo in collaborazione con Crédit Agricole Italia S.p.A, Liverani S.r.l, Wap Agency e con il patrocinio del Comune di Lugo.

Le iniziative della “Storia siamo noi” sono organizzate dall’associazione Storia e Memoria della Bassa Romagna, e vi collaborano: la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, la Biblioteca Trisi, l’Archivio Storico Comunale, le associazioni “Selvatica” di Cotignola e “Te ad chi sit e’ fiol?” di Cesena ed infine il Gruppo Teatrale “La Compagine” di San Lorenzo. Il progetto gode del patrocinio e del contributo del Comune di Lugo; partner della rassegna sono il Consorzio “Energia & Habitat” e Elena Resta Comunicazione.