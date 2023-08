Nel primo pomeriggio verso le ore 15.00, un auto una Mazda2 in via San Giorgio, condotta da una 63enne è uscita di strada, sul posto i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare il tetto dell’auto per estrarre la donna gravemente ferita e poi trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia locale per gli accertamenti.