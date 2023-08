Un nuovo rogo si è sprigionato nella giornata del 13 agosto a San Cassiano. A bruciare è nuovamente il bosco andato a fuoco per diversi giorni ad inizio mese. L’allarme è arrivato poco dopo le 15.30. Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia locale della Romagna Faentina. A bruciare un’area limitrofa a quella già bruciata. Ricordiamo che si tratta di un terreno lungo le pendici di un’altura, non facile da raggiungere. Nelle operazioni di spegnimento dell’incendio di inizio mese, è stato necessario realizzare delle vere e proprie strade mediante ruspe per raggiungere le fiamme.

Fortunatamente le fiamme sono state avvistate e “aggredite” in tempo dai pompieri e in poche ore l’allarme è rientrato. Al momento non è chiaro cos’abbia innescato il nuovo rogo.