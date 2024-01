Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024:

Ariete

Potresti sentire che in amore le cose non girano come vorresti, ma eh, capita a tutti ogni tanto. Sul lavoro? Beh, diciamo che potrebbe essere il momento di rimboccarsi le maniche un po’ più del solito. La fortuna è quella sfuggente amica che ti saluta da lontano, insomma, non fare troppo affidamento su di lei ora. Però guarda, almeno sul fronte finanziario sembra tu possa stare tranquillo e questo è già qualcosa.

Toro

Sembra proprio che le stelle siano un po’ capricciose ultimamente, eh? Avrai delle sfide da affrontare, ma non ti abbattere, ogni tanto qualche nuvoletta all’orizzonte serve per apprezzare il sole. Alcuni aspetti della tua vita potrebbero sentirsi come se fossero su una montagna russa – probabilmente nei sentimenti e nel portafoglio. Lavoro e energia sembrano mantenere una certa costanza, quindi almeno lì puoi tirare un sospiro di sollievo.

Gemelli

Dimentica i soliti cliché del tuo segno e preparati a scivolare su un terreno piuttosto scivoloso quando si tratta di finanze, forse è il momento di stringere la cinghia. Però, non tutto è grigio: c’è un barlume di energia positiva che potrebbe darti giusto lo slancio necessario in campo lavorativo. L’amore? Beh, diciamo che sta navigando acque tranquille ma senza grandi onde emotive. Ricorda, la fortuna è imprevedibile, come sempre.

Cancro

Potresti sentirti come se stessi navigando in acque turbolente. Ma hey, chi non ha i suoi alti e bassi? Ricorda solo che le nuvole passano e il sole tornerà a splendere anche per te. Non è tutto rose e fiori ma nemmeno una tempesta perpetua, prendile come vengono.

Leone

In alcune aree ti senti come se stessi facendo slalom tra successi e piccoli contrattempi. L’amore potrebbe darti qualche grattacapo, quindi tieni gli occhi aperti. Sul lavoro? Beh, diciamo solo che è il momento di fare leva sulla tua resilienza leggendaria. E per quanto riguarda la fortuna, non aspettarti troppo dal destino – questa volta dovrai sudartela un po’. Le finanze sono stabili, niente montagne russe per ora, mantienile così.

Vergine

Sembra che l’universo abbia un sacco di sorprese nel cassetto per te. Alcune tue capacità potrebbero essere messe alla prova, ma niente paura: saprai come cavartela. Non aspettarti che tutto vada liscio in amore e lavoro, ci saranno alti e bassi. Il tuo spirito avventuroso potrebbe farti desiderare cambiamenti, ma cerca di mantenere i piedi per terra quando si tratta delle finanze.

Bilancia

Mentre alcune aree della tua vita potrebbero sentirsi come se stessero navigando in acque tranquille, altre potrebbero essere più movimentate. Aspettati degli alti e bassi nel dipartimento emotivo e creativo. La saggezza non sarà il tuo punto forte ora, quindi cerca consigli prima di fare mosse azzardate sul lavoro o nelle finanze.

Scorpione

Sembra che le stelle abbiano deciso di giocarti qualche scherzetto sul fronte della tua energia, quindi potresti sentirti un po’ giù. Ma non preoccuparti troppo, c’è comunque spazio per alcuni piccoli successi qui e là. La fortuna non è proprio dalla tua parte, ma con una gestione oculata delle finanze potrai navigare senza grossi scossoni. Sul lavoro, mantieni basso il profilo e vai avanti con costanza.

Sagittario

Non è tutto oro quello che luccica, però, potresti sentirti come se qualcosa ti sfugge di mano in ambito emotivo. La tua energia? Un po’ altalenante ultimamente. Su amore e finanze ci sono luci ed ombre, ma hey, almeno sul lavoro potrebbero esserci buone novità all’orizzonte.

Capricorno

La tua compatibilità potrebbe essere messa alla prova, quindi tieni gli occhi aperti nei rapporti interpersonali. Curiosamente, la tua energia è su una sorta di altalena, ci sono giorni in cui ti sentiresti come se potessi scalare montagne e altri dove il divano sarà il tuo migliore amico. Sul lato positivo, però, avrai dei momentici creativi lampanti che non dovresti ignorare.

Acquario

Sembra che ci sia un po’ di alti e bassi all’orizzonte. L’amore potrebbe darti filo da torcere, forse è il momento di riflettere un po’. Sul lavoro, invece, mantieni una marcia stabile anche se la situazione non è esplosiva. Le tue finanze? Beh, diciamo che devi tenere d’occhio gli spiccioli. E quella fortuna… speriamo si svegli presto dal letargo!+

Pesci

Pare che le stelle ti abbiano messo davanti qualche ostacolino in più del solito. Non è il momento di scommettere l’ultima camicia o aspettarti una pioggia di cuori. Sul lavoro ci sono sfide che richiedono un po’ di grinta, mentre le energie sembrano fare yoyo. Tieni d’occhio i tuoi risparmi e cerca un equilibrio tra riposo e attività.

Fonte: (Paolo Fox, “L’oroscopo 2024”, Editore: RCS MediaGroup, novembre 2023)