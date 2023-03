Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di marzo 2023 secondo Paolo Fox, pubblicate nel suo ultimo libro:

Ariete

Sono previste grandi novità per i nati sotto questo segno che si dimostrano molto intraprendenti e desiderosi di tentare la sorte in campo professionale e anche sentimentale. Si tratta di un momento favorevole anche per prendere decisioni. La vostra determinazione e risolutezza vi porterà a fare le scelte migliori.

Toro

Avete bisogno di allargare le vostre conoscenze, sicuramente avrete ottime possibilità lavorative, basta non perdere le occasioni che vi si prospetteranno. In amore meglio soprassedere per il momento, ci sono storie che sono al capolinea, inutile ostinarsi quando non esistono i presupposti.

Gemelli

Dovete essere pronti a prendere decisioni che sono fondamentali anche per il vostro futuro. Non tentennate, questo è proprio il momento giusto di affrontare le difficoltà con l’intenzione di superarle. Non esitate, assumete posizioni ferme ed evitate di proseguire in progetti che non si sono rivelati fruttuosi.

Cancro

Non mancheranno le opportunità per voi, ma dovete essere capaci di cogliere le migliori per voi. Cercate di non farvi trascinare dal vostro stato d’animo che nel mese di marzo potrebbe essere molto altalenanti. Se riuscirete a sfruttare al meglio le occasioni riuscirete a mettere le basi per novità importanti sia in amore sia nel lavoro.

Leone

Si tratta di un segno molto sicuro di sé, consapevole delle sue qualità e delle sue ambizioni. Per i nati sotto questo segno ci saranno conferme e anche qualche novità in ambito professionale. In amore tutto procede nel migliore dei modi. Il mese che sta per iniziare si prospetta estremamente favorevole.

Vergine

Siete troppo concentrati sul lavoro e non si può pensare di lavorare solo, senza concedersi momenti di svago e di relax. Cercate, quindi, di ritagliarvi del tempo per voi. In amore la situazione non è delle migliori, vi state facendo coinvolgere in discussioni continue che rischiano di rivelarsi sterili e di distruggere il rapporto.

Bilancia

Quello che sta per arrivare è un periodo di transizione per voi, ma non significa che non si tratti di un periodo positivo. Anzi, Tutto quello che farete in questo periodo vi aiuterà a pianificare cambiamenti positivi. Siate un pochino più egoisti, pensate di più al vostro benessere.

Scorpione

Il lavoro sarà al centro della vostra attenzione nel prossimo mese. Sarete molto concentrati sulla vostra attività professionale, Forse anche troppo. Rischiate di dimenticare altri aspetti importanti della vostra vita, tra i quali: l’amore.

Sagittario

Sono in arrivo grandi novità per i nati sotto questo segno. In particolare a sorridervi in questo mese di marzo sarà l’amore. Non abbiate fretta, però, cercate di prendere le cose con calma e non solo nei rapporti di coppia.

Capricorno

Troppo catalizzati sul lavoro rischiate di farvi prendere dalla tensione e di stressarvi. Non forzatevi a portare avanti rapporti che si sono rivelati non adatti a voi, Non sempre è facile, ma alla lunga potreste giovarne.

Acquario

Non trascinate le cose, cercate di essere più fattivi e concreti. In amore rischiate di perdere occasioni importanti per via della vostra paura a mostrare i vostri sentimenti e quindi a farvi vedere vulnerabili.

Pesci

Potrebbe aprirsi a voi uno scenario molto interessante. Nonostante vi venga chiesto grande impegno, sono in cantiere grandi novità per voi, anche in campo sentimentale. Guardatevi intorno potreste aver incontrato l’amore e non esservene resi conto.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)marzo