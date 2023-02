Aereo ritrovato nel Candiano: un anno per recuperarlo

Ci vorrà probabilmente un anno per recuperare il relitto dell’aereo all’imboccatura del porto di Ravenna. La questione è stata affrontata durante la conferenza stampa di presentazione del piano operativo triennale dell’Autorità Portuale. L’aereo, sicuramente statunitense, non è ancora stato identificato. Risalente alla seconda guerra mondiale, potrebbe essere un bombardiere ammarato e il cui equipaggio si è salvato, o un altro velivolo abbattuto, i cui occupanti risultano ad oggi ancora dispersi. Se prevarrà questa seconda ipotesi, si dovrà quasi certamente operare anche per il recupero delle salme. Ad oggi però ulteriori operazioni non si possono ipotizzare, in attesa di notizie dagli Stati Uniti.

Il relitto dovrà però essere rimosso quando le operazioni di scavo dei fondali del Candiano entreranno nella loro nuova fase: 12 metri di profondità entro giugno 2024; 14 metri e mezzo di profondità entro il 2026