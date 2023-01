Ecco le previsioni di Paolo Fox, per la settimana che va dal 2 all’8 gennaio 2023:

Ariete

Il nuovo anno per voi inizia sotto il segno di Giove. Il pianeta della fortuna sarà con voi fino a maggio e vi regalerà tante opportunità di crescita. In questo momento vi sentite scalpitare come un cavallo da corsa al nastro di partenza di una gara non ancora iniziata. E questo nervosismo che sentite crescere dentro di voi è esattamente il vostro non stare più nella pelle per la voglia di correre. Ancora qualche giorno e sarete liberi di galoppare. Per ora cercate di mantenere i nervi saldi.

Toro

Il vostro 2023 inizia sotto la luce brillante di tante stelle che vi spingono verso i vostri nuovi e vecchi obbiettivi che finalmente avete la possibilità di centrare. L’oroscopo della settimana dal 2 gennaio all’8 gennaio vi vede sicuramente protagonisti, in particolare siete baciati dalla fortuna di poter usare in ogni occasione un fascino che risulta avvolgente e magnetico.

Gemelli

In questi giorni voi vi sentite ancora in una fase di passaggio da ciò che vi lasciate alle spalle, ovvero un faticoso 2022, a ciò che vedete già stagliarsi all’orizzonte del 2023: grandi novità ed occasioni di crescita, che per realizzarsi richiedono solo il vostro costante impegno e sincera convinzione nei vostri mezzi. C’è tanto che bolle in pentola per voi e l’oroscopo della settimana prossima vi invita a stilare la classica lista dei desideri per il nuovo anno, in attesa di passare all’azione e cercare di realizzarli tutti.

Cancro

In questa prima settimana del 2023 l’oroscopo vi consiglia di sdrammatizzare. L’arrivo del nuovo anno vi trova stressati e nemmeno le tanto attese vacanze sono state per voi un momento di relax, troppo indaffarati a rendere contenti tutti gli altri vi siete dimenticati di godervi la festa voi e questo vi ha messo di cattivo umore. Male: avete bisogno di energia per ritornare ad affrontare i tanti prossimi impegni, quindi approfittate almeno degli ultimi giorni di festa per ricaricarvi un po’.

Leone

Entrate nel nuovo anno al suono di fanfare trionfali, esattamente come piace a voi e come desiderate. Siete in ottima forma e carichi di energia e non vedete l’ora di affrontare il futuro che è già qui. Nei prossimi giorni infatti potrebbero arrivare novità o notizie che attendete da tempo per situazioni finora in stallo e che invece ora hanno la possibilità di venire sbloccate.

Vergine

Bellissime giornate per chiudere questo periodo di festa con l’animo pieno di cose belle e perfettamente pronto ad affrontare le sfide del nuovo anno. L’oroscopo della settimana dal 2 gennaio all’8 gennaio vi vede con un’energia e un sorriso finalmente pienamente ritrovato. Davvero l’attitudine migliore per iniziare con il piede giusto il 2023.

Bilancia

Pronti a buttarvi nella mischia. Non avete paura di niente, neanche di quel Giove che è pronto a mettere alla prova la vostra ritrovata fiducia in voi stessi. Succederà, ma voi siete finalmente certi di poter superare le difficoltà affidandovi alle vostre qualità. E’ questo il senso dell’anno che inizia per voi, e che vi sarà chiaro, secondo l’oroscopo della settimana prossima, già in questi primi giorni del 2023. Avanti a testa alta.

Scorpione

Non è una passeggiata, ma voi state fortificando la vostra corazza perché in questo 2023 nessuno vi distrarrà dal vostro obiettivo numero uno: la conquista di una serenità piena che nella vostra vita manca da troppo tempo. Non sarà una conquista facile, né scontata, ma voi state già affilando il pungiglione. Benissimo!

Sagittario

Il nuovo anno si apre con giorni pieni di positività ed entusiasmo per voi, che sentite addosso tutta la generosa energia che vi dona Giove tornato in Ariete, pronto a riempire di benzina il vostro motore. Quel che si dice partire con il piede giusto, voi in questo momento lo incarnate perfettamente, sempre con lo sguardo avanti e una lista di progetti per il 2023 che inizia da qui e arriva fino all’infinito. Giustamente ambiziosi.

Capricorno

Protagonisti indiscussi anche di questo oroscopo della settimana dal 2 gennaio all’8 gennaio, vi state godendo tutti i doni che vi stanno piovendo addosso per il vostro compleanno. In particolare, più generosi del solito sono i regali che riguardano la vostra vita affettiva e sentimentale. Cogliete l’occasione per scoprire le gioie del romanticismo che frequentate troppo di rado. Ancora auguri!

Acquario

A voi le cose facili non sono mai piaciute e probabilmente in questo nuovo anno avrete pane all’altezza dei vostri affilati denti. Intanto l’oroscopo della prima settimana di gennaio vi vede beneficiare dell’energia e dell’ottimismo portati da Giove in Ariete che vi sosterrà per la prima parte del nuovo anno e voi dovrete impegnarvi ad allargare le braccia e a prendere tutto quello che vi manderà il pianeta della fortuna, superando incertezze, dubbi e difficoltà a fidarvi di voi stessi.

Pesci

E’ stato un anno davvero importante per voi. Avete scoperto cose che non immaginavate, avete avuto accesso ad occasioni di crescita inaspettate e avete imboccato strade che hanno sorpresi per primi voi stessi. Ora potete godervi i frutti della vostra fatica e una ritrovata consapevolezza non solo delle vostre capacità ma di ciò che davvero conta per voi continuando a selezionare gli impegni e le persone che meritano davvero il vostro tempo e la vostra energia.