Presentazione libro “Daniel Ghost e le anime erranti” in biblioteca mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30

La libreria Bubusettete di Cervia, in collaborazione con la Biblioteca “Maria Goia” organizza un incontro con Nicola Lucchi, autore del libro fantasy per ragazzi “Daniel Ghost e le anime erranti”. L’incontro si terrà in biblioteca mercoledì 4 gennaio alle ore 16:30. L’incontro è rivolto a bambini dai 9 anni in su.

Il libro è un fantasy misterioso ambientato in Val Camonica, nella Valle dei Segni, attinge alla mitologia e alle leggende locali e racconta la storia di Daniel, che dopo la scomparsa dei genitori, è costretto a trasferirsi dagli zii in un paesino sperduto tra le montagne. Come se questo non bastasse a rendere la sua vita uno schifo, Daniel è pure un fantasma, ma non uno di quelli che infestano i castelli: è solo un ragazzino di cui nessuno si accorge. Ma cosa può succedere quando una persona introversa e “invisibile” come lui scopre che Diana, la sua nuova compagna di banco, è un fantasma vero e proprio? E chi è l’anima errante che da qualche giorno tormenta gli studenti della scuola?

Letture e laboratorio per bambini sulla Befana in biblioteca giovedì 5 gennaio

La Biblioteca “Maria Goia”, in collaborazione con l’Associazione Nonèmaitroppotardi, organizza giovedì 5 gennaio alle 16.45 “Non chiamatemi strega, io sono la…”: letture e laboratorio a cura della Compagnia dei Giunchi.

E’ una vecchia simpatica, porta doni, e non vuole sentirsi chiamare strega: chi sarà?

L’appuntamento è adatto a bambini dai 3 ai 7 anni ed è stato realizzato con il contributo del Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia Romagna.

Gek Tessaro al Teatro comunale di Cervia 8 gennaio 2023

Domenica 8 gennaio 2023 un pomeriggio speciale al Teatro comunale di Cervia: alle ore 16.30 Gek Tessaro presenta “I bestiolini”: uno spettacolo per tutti, dai 3 ai 103 anni. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è organizzato dalla Biblioteca “Maria Goia” in collaborazione con la libreria Bubusettete di Cervia, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

Gek Tessaro è uno dei più apprezzati autori e illustratori italiani. Un artista geniale che dialoga con grandi e piccini attraverso un mondo di emozioni, immagini e parole in cui anche la musica trova il suo posto riuscendo a toccare la sensibilità di ciascuno. Il suo “teatro disegnato” combina racconto, immagini e luci e si rivela uno spettacolo unico e indimenticabile. I Bestiolini è la danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati, dove prendono vita storie di insetti e di altri piccoli animaletti. La narrazione è allegra e giocosa, tenera talvolta, semplice tanto da essere adatta ad un pubblico anche di piccolissimi, dai 3 a 103 anni. Vincitore di numerosi premi, tra cui Premio Nazionale di letteratura per l’infanzia Sardegna (2019),Premio Procida (2018), Premio Luigi Malerba (2017), Premio Rodari (2016) e numerosi Premi Andersen, non perde la sua capacità di reinventarsi e di comunicare con ironia e saggezza.

Tessaro ama raccontare di aver iniziato la sua carriera sin da bambino, quando per rimediare alle sue birichinate conquistava il perdono di tutti con un disegno; (all’inizio erano per lo più disegni di cavalli). Oggi con una speciale ironia ricorda il sé bambino e dichiara: “Lavoro coi bambini e tento di ricordarmi il disagio che si può provare a quell’età. Tento perciò di misurarmi con loro solo dopo aver piegato le ginocchia per trovarmi così alla pari. Non divento più piccolo per questo: a 60 centimetri da terra si muovono pianeti sconosciuti e inimmaginabili. Racconto storie con il disegno e so che è un privilegio perché quello di raccontare è il più bel mestiere del mondo.