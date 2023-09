Ecco l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 18 al 24 settembre 2023:

Ariete

Un pizzico di inquietudine vi accompagna sempre, ma non per questo fallite nei vostri intenti. Venere vi supporta e vi conferisce uno charme discreto, grazie a cui fate conquiste. Tuttavia, dal 23 il Sole diventa contrario e potrebbe darvi del filo da torcere.

Toro

La settimana ventura è caratterizzata da alti e bassi: le prime due giornate sono particolarmente nervose, mentre poi verso il weekend la situazione va via via distendendosi. Evitate discussioni in famiglia.

Gemelli

Non saranno semplici le prossime giornate: la Luna nel Primo Quarto vi esorta a muovervi con prudenza sul lavoro e rispetto alla vostra salute fisica. La situazione migliora dopo l’ingresso del Sole nel cielo della Bilancia, che favorisce anche la carriera.

Cancro

L’arrivo del Sole nel cielo della Bilancia apporta una spiacevole sensazione di angoscia e solitudine, che di certo non vi aiuta. Il fine settimana è ad alto rischio di litigi con il partner.

Leone

Iniziate la settimana con poca concentrazione, che però va aumentando col passare dei giorni. Grazie agli influssi lunari del 21 potete contare su un accordo profittevole, mentre l’arrivo dell’autunno vi aiuta a chiarire certe incomprensioni in famiglia.

Vergine

La settimana ventura segna la fine della vostra ricca e fortunata stagione, lasciando spazio al segno della Bilancia e all’autunno. Continuate a nutrire le vostre nuove conoscenze.

Bilancia

Fate grande attenzione: anche se il Sole approda finalmente nel vostro cielo, è proprio lui a darvi una scossa leggermente destabilizzante. Siete soggetti a momenti di forte nervosismo ed inquietudine.

Scorpione

Evitate più che potete impegni troppo gravosi, sia per il fisico che per la mente. L’arrivo dell’autunno non vi dispiace, anche se dovete attendere ancora un po’ per vivere delle giornate serene.

Sagittario

Proseguite senza sosta verso i vostri obiettivi, consapevoli che dovete puntare soprattutto su voi stessi in questo frangente. L’equinozio d’autunno e lo spostamento del Sole in Bilancia mettono l’accento sugli affari economici.

Capricorno

Con il passaggio del Sole in Bilancia iniziate a vedere che alcune cose – finora rimaste in stand by – cominciano a muoversi e a prendere forma. La settimana vi riserva qualche piccola e piacevole sorpresa.

Acquario

Con l’arrivo del Sole nel cielo della Bilancia – vostro segno amico – cominciate a sentirvi meglio. Siete più sereni, sembra quasi che abbiate fatto pace con voi stessi.

Pesci

Il contrasto di Mercurio – ancora in Vergine – vi mette in guardia dagli eccessi anche per questa settimana. Cercate di non farvi prendere troppo dai pensieri negativi e provate ad organizzare qualcosa di piacevole per l’arrivo dell’autunno.

(Fonte: Paolo Fox, “L’oroscopo 2023”, Cairo Editore, novembre 2022)