Grave incidente alle prime ore dell’alba a Lido di Savio, una moto Suzuki condotta da un 32enne che traportava un amico 24enne, in viale Romagna all’altezza dell’incrocio con via Fusignano è finita contro una Fiat 500X parcheggiata. Il motociclista viste le gravi condizioni è stato trasportato con l’elicottero al Bufalini, mentre l’occupante anch’egli ferito è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale. Sul posto la Polizia locale per verificare la dinamica dell’impatto e rilievi di legge.