Incendio in un panificio: scuola evacuata a Sant’Agata sul Santerno

Scuola evacuata a Sant’Agata sul Santerno venerdì pomeriggio a causa di un incendio nel vicino panificio. Via San Vitale chiusa al traffico, mezzi dirottati sulle strade locali. Lunghe le code formatesi. L’incendio è infatti avvenuto poco prima delle 17, in prossimità quindi di uno degli orari di punta per il traffico locale. A gestire la circolazione è intervenuta la Polizia Locale della Bassa Romagna, mentre i Vigili del Fuoco sono stati impegnati con diverse squadre per spegnere il rogo all’interno del panificio-pizzeria “Tindara”. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa all’origine delle fiamme. Sul posto anche la Polizia di Stato per coadiuvare le operazioni.