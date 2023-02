Legacoop Romagna chiede al governo investimenti sulla sanità e riforme per aumentare i salari

Investimenti in sanità e riforme per poter aumentare il salario dei lavoratori. Sono le prime richieste che arrivano da Legacoop Romagna al Governo dopo l’elezione dei nuovi organi direttivi. Il neo presidente Paolo Lucchi, durante il suo insediamento, ha ricordato come, dopo il rimbalzo post pandemico del 2022, oggi, a causa della guerra in Ucraina, l’economia naviga a vista. D’altronde anche le cooperative hanno difficoltà ad assumere nuovo personale. Colpa dei salari, in Italia calati negli ultimi decenni, mentre in Europa sono saliti, con i contratti nazionali non in linea con il livello medio degli altri Paesi.