Risultano ancora “critiche” la condizioni cliniche del figlio 12enne di Andrea Silvestrone, morto nell’incidente sulla A14 assieme ai suoi altri due bambini.

Il terzo figlio è ricoverato, ancora in “prognosi riservata” ad Ancona presso la Rianimazione pediatrica dell’ospedale materno infantile Salesi dopo l’incidente in A14 in cui sono morti il fratello 14enne, la sorella di 8 anni, e il padre dei tre ragazzini, Andrea Silvestrone, 51 anni, tennista paralimpico.

Lo scrive nel bollettino medico il direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, dott. Alessandro Simonini.

“Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi”, si legge in una nota che dà comunque conto di “condizioni cliniche che al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica, sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione di possibili complicanze infettive; eseguite emotrasfusioni”.

“Al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli Tc. – riferisce ancora la Rianimazione Pediatrica – Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale”.

Ieri lutto cittadino a Montesilvano (Pescara), citta dove viveva il tennista e la sua famiglia. (ANSA)