“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno effettuato una donazione a favore dei ravennati, oltre sei milioni di euro sono stati infatti raccolti, un traguardo importante che dimostra un forte senso di solidarietà verso le aree colpite dall’alluvione.

Riteniamo ora fondamentale, per garantire la massima trasparenza, che venga istituito un registro pubblico, aggiornato settimanalmente, disponibile sul sito del Comune riportante i trasferimenti a favore di altri enti, privati o associazioni, dei fondi ricevuti dalle donazioni.

Inoltre, pensiamo che sia opportuno discutere sulla ripartizione e sull’utilizzo delle donazioni in sede pubblica e coinvolgendo tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio. Questo processo sarebbe poi arricchito se fossero coinvolti anche rappresentanti delle frazioni più colpite, non vogliamo che le scelte vengano prese nei palazzi senza che ci sia un reale confronto democratico con il territorio.

Ora la priorità è quella di andare a sostenere le famiglie e le imprese più colpite utilizzando queste risorse per raggiungere il migliore risultato possibile.”