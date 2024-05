Il teatro delle favole del Masini anche quest’estate sarà ospitato all’Arena Borghesi. Visto il perdurare del cantiere in piazza Nenni, gli spettacoli per ragazzi e famiglie saliranno sul palco di viale dello Stradone. Storie che parleranno di ecologia, esplorazione, superamento delle paure e del lavoro di squadra. Fiabe che hanno attraversato i secoli e racconti originali. Biglietti a 5 euro per tutti, gratuiti fino a 3 anni. In caso di maltempo, gli spettacoli andranno in scena al Masini