Parere positivo della commissione Cultura (presieduta da Francesca Marchetti) allo schema di delibera di giunta riguardante la revisione e l’aggiornamento del Repertorio regionale delle qualifiche professionali.

Francesca Bergamini, dirigente del settore educazione e formazione, ha spiegato: “Si tratta di un’ulteriore implementazione del repertorio delle qualifiche per ampliare le opportunità occupazionali. Questo lavoro offre la possibilità ai ragazzi di acquisire delle qualifiche con valore di diploma e il fatto che i giovani possano acquisire una certificazione è un elemento positivo”.

In sostanza nel Repertorio vengono aggiunte sei nuove qualifiche di 4° livello, correlabili a quelle del repertorio nazionale: tecnico nei sistemi informatici; tecnico nelle produzioni vegetali e animali; tecnico edile; tecnico dei prodotti tessili/abbigliamento; tecnico nelle lavorazioni di prodotti in pelle; tecnico della modellazione e fabbricazione digitale. Viene inoltre introdotta la nuova area professionale “Progettazione e produzione calzature e articoli in pelle”, che accorpa le aree professionali “Progettazione e produzione di pelletteria” e “Progettazione e produzione calzature”. Vengono invece eliminate dal repertorio regionale le seguenti qualifiche: tecnico informatico; tecnico delle produzioni animali; tecnico delle produzioni vegetali; carpentiere; tecnico di cantiere edile.