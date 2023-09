Nel pomeriggio di venerdì 8 settembre, il Presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti ha ricevuto, a conclusione del loro mandato, il Colonnello Marco De Donno, Comandante provinciale dei Carabinieri, e il Colonnello Andrea Mercatili, Comandante provinciale della Guardia di Finanza. Guberti ha voluto salutare e ringraziare De Donno e Mercatili per il loro impegno e per lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto il loro operato, in particolare nei confronti dell’ente camerale ma anche di tutte le Istituzioni locali.

“In un periodo particolarmente delicato – evidenzia Giorgio Guberti – attraversato prima dall’emergenza sanitaria e ora dalle gravi conseguenze dell’alluvione, anche grazie al contributo e alla preziosa attività della Guardia di Finanza nel contrasto ad ogni forma di illegalità e di turbativa dei mercati da una parte, e dei Carabinieri nel garantire il presidio della sicurezza e dei servizi rivolti alla collettività dall’altra, la nostra comunità ha retto e ha reagito, con quello spirito di condivisione e unitarietà che contraddistingue questo territorio, da sempre sostenuto da un solido sistema di relazioni tra Istituzioni.

Per questo – evidenzia Guberti – ho voluto porgere ai Comandanti De Donno e Mercatili, che concludono il loro mandato a Ravenna, il mio più sentito ringraziamento e i migliori auguri per gli incarichi che si apprestano ad assumere”.