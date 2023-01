Giovedì 2 febbraio alle 17.30 l’associazione “Amici di Chichester”, in collaborazione con U.O. Politiche europee del Comune di Ravenna e Istituzione Biblioteca Classense, organizzerà nella Sala Muratori della Biblioteca Classense in via Baccarini n. 3 la conferenza dal titolo “Francis Bacon: l’ossessione del corpo” tenuta dallo storico dell’arte Claudio Spadoni.

L’iniziativa rientra tra le attività previste nell’ambito del gemellaggio Ravenna-Chichester, che ha tra le altre finalità quella di promuovere e favorire una sempre maggior conoscenza della cultura inglese.

Dopo la conferenza su Turner questa volta Spadoni toccherà la storia umana e artistica di Francis Bacon: dai suoi esordi incerti, alla sua matura identità in una condizione di borderline, ovvero non riferibile alla posizione dell’avanguardia e al tempo stesso agli antipodi della tradizione figurativa. L’analisi comprenderà la fortuna critica del pittore e insisterà particolarmente sul motivo della carne, dello spazio claustrofobico e del ritratto, come quello, famosissimo e in tante varianti, di papa Innocenzo X ripreso da Diego Velazquez. L’ingresso è libero.