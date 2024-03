Domenica 7 aprile a Villanova di Bagnacavallo si rinnova l’appuntamento con “Rabòj – Mostra mercato di primavera”, il progetto pensato per la valorizzazione dell’artigianato, del territorio e della filosofia del riuso promosso dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri di Villanova e dal Comune di Bagnacavallo.

Rabòj è un termine dialettale locale che un tempo indicava lo scarto della lavorazione delle erbe palustri, attività che ha connotato il paese di Villanova fino agli anni Sessanta del secolo scorso e che trova oggi nell’Ecomuseo delle Erbe Palustri la sua principale testimonianza. In quest’ottica dello scarto, del suo riutilizzo e recupero, del «non si butta via niente», si inserisce la mostra-mercato che invita ad acquisti sostenibili, creando un circolo virtuoso che dia nuova vita alle cose.

Le piazze e le principali vie del paese accoglieranno, dal mattino fino al tramonto, collezionisti, commercianti, espositori creativi di opere dell’ingegno, artigiani, produttori agricoli, associazioni di volontariato ed espositori privati. Per l’occasione sarà possibile visitare l’Etnoparco “Villanova delle capanne” con la mostra “Intrecci dal baule della nonna”: arte ed eleganza con un filo. A seguire non potrà mancare una visita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri con la sua raccolta di intrecci, unica nel genere, e le mostre: “Quando la comunicazione era un mestiere”, antica tipografia, calendari, giornali e riviste d’epoca; “Terra del Lamone, l’arte lungo il fiume”, ceramica di Faenza, erba di Villanova e stampa di Romagna; “L’acqua preziosa nella tradizione” prima che arrivasse dai rubinetti.

Durante la manifestazione sarà possibile vedere all’opera gli artigiani del “Cantiere aperto” nel laboratorio dimostrativo d’intreccio delle erbe di valle e altri antichi mestieri all’interno dell’Ecomuseo.

Presso la “Sala Azzurra” del Palazzone sarà inoltre allestita una mostra fotografica in memoria del concittadino Ivano Marescotti, accompagnata da letture. L’iniziativa rientra nel progetto “Omaggio a Marescotti” promosso da Arci Ravenna.

A pranzo, presso “La Locanda dell’allegra mutanda” dell’Ecomuseo sarà possibile gustare le specialità gastronomiche della migliore tradizione romagnola accompagnate dai vini locali (è richiesta la prenotazione allo 0545 280920).

Il secondo e ultimo appuntamento della primavera con Raboj si terrà il 5 maggio.