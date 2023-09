“Siamo basiti dalle affermazioni del consigliere Alberto Ferrero, capogruppo di Fratelli d’Italia – commenta l’assessora al Bilancio Livia Molducci –, che millanta un fantomatico arrivo di oltre otto milioni di euro destinati al Comune di Ravenna da parte del Governo per spese connesse all’alluvione.

In realtà le risorse a cui si riferisce il consigliere Ferrero sono parte dei trasferimenti ordinari dello Stato, già previsti ogni anno nel bilancio del Comune di Ravenna, così come in quello di tutti gli altri comuni d’Italia alluvionati o meno, che vanno a finanziare le funzioni ordinarie e nulla hanno a che fare con l’evento alluvionale. Questi trasferimenti vengono programmati tutti gli anni in sede di bilancio di previsione, e nel corso dell’esercizio lo Stato li eroga con un acconto a giugno ed il saldo ad ottobre.

In questo esercizio, lo Stato ce ne ha semplicemente anticipato di un mese il saldo, peraltro ridotto di circa un milione di euro rispetto al 2022.

Non osiamo immaginare che il consigliere Ferrero, capogruppo del principale partito di opposizione, non sia a conoscenza della natura e delle finalità di queste risorse, perché ciò sarebbe di una gravità inaudita rispetto al suo ruolo e rispetto alla sua comprensione del bilancio comunale. Possiamo quindi solo pensare che si tratti del grave tentativo di confondere le idee ai cittadini e alle cittadine, speculando sul dramma di tante famiglie e imprese ancora in attesa degli indennizzi. Mistificare la realtà in maniera così spudorata lascia intendere chiaramente che anche il consigliere Ferrero sia assolutamente consapevole delle gravi mancanze del Governo”.

Livia Molducci (Assessora con deleghe a bilancio)