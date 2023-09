“Gravissime e inammissibili le parole dell’assessore Regionale Irene Priolo, che accusa il governo di speculare sull’alluvione per raccattare voti: è esattamente il contrario. Sin dalle prime ore della tragedia che ha devastato la Romagna e la sua economia, come Lega siamo scesi sul territorio a fianco di cittadini e imprese per fare la conta dei danni, ponendoci come tramite con il Governo affinché arrivassero sul territorio aiuti e sostegni necessari per consentire al popolo romagnolo di rialzare la testa.

Dal Pd, invece, solo parole e mera speculazione politica, come in questo caso, in cui la Priolo nel corso di un incontro alla festa dell’Unità di Medicina, nell’area Cà Nova, non ha perso l’occasione per stravolgere la realtà dei fatto, accusando il Governo centrale “di lavorare, nell’ambito dell’alluvione, col fine di conquistare i voti dei romagnoli e non con l’intento di risolvere i problemi”. Parole davvero inaccettabili”.

Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, a proposito delle dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale all’Ambiente.