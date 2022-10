Fino al 30 novembre è possibile presentare, al Comune di residenza, la domanda di iscrizione all’Albo unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale, ovvero nell’elenco delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale.

Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale e l’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori.

Per iscriversi all’albo degli scrutatori di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani, essere elettori del Comune, aver assolto gli obblighi scolastici.

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo degli scrutatori devono presentare apposita domanda che può essere inviata secondo varie modalità. Online tramite il portale dei Servizi Demografici (https://anagrafe-fa.romagnafaentina.it/portal) a cui si accede con le credenziali SPID, CIE O CNS oppure all’indirizzo PEC del proprio comune. La domanda può essere inviata anche a mezzo posta (indirizzando il proprio comune) oppure consegnata direttamente a mano durante gli orari di apertura dello sportello elettorale.

Se la richiesta non è sottoscritta dall’interessato/a con firma digitale o davanti al funzionario incaricato a riceverla, allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione. La domanda di cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.

La cancellazione può avvenire d’ufficio per perdita dei requisiti o per aver avuto una condanna per reati in materia elettorale.

Sul sito istituzionale di ciascun comune è caricato il modello per la domanda di iscrizione all’albo.