Daniel Ricciardo sarà di nuovo al volante della monoposto faentina. Si sono susseguite nelle ultime ore voci sempre più insistenti di una trattativa per portare il pilota australiano alla guida dell’Alpha Tauri al posto di Nyck De Vries. Da tempo ormai il destino del pilota olandese era segnato. Troppo deludenti le sue prestazioni in pista. Ora è arrivato l’annuncio ufficiale da parte di Alpha Tauri: Daniel Ricciardo si unirà alla squadra, in prestito dall’Oracle Red Bull Racing, per il resto della stagione di Formula 1, a partire dal prossimo Gran Premio d’Ungheria

“Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi integrarsi nel team sarà per lui semplice e immediato. Il team potrà avere un grande vantaggio dalla sua esperienza, visto che ha già vinto otto volte un Gran Premio di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il periodo trascorso con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro il meglio per il futuro” ha commentato il Team Principal Franz Tost.

Per Ricciardo è un ritrono nella squadra faentina, dove ha militato per due stagioni e mezzo all’inizio della propria carriera, prima di passare in Red Bull. Con l’allora Toro Rosso Ricciardo realizzò 30 punti. 20 punti nella stagione 2013, quando si classificò quattordicesimo. Settimo il miglior piazzamento ottenuto (in Cina e al Gran Premio a Monza)

“Sono entusiasta di tornare in pista con la famiglia Red Bull!” il commento del pilota che nel 2014 vinse il Trofeo Bandini.

Uno dei problemi evidenziati quest’anno è stata l’inesperienza dei piloti dell’Alpha Tauri. Una lacuna che Ricciardo, con le sue 11 stagioni in Formula 1, è chiamato a colmare.