Situazione critica in agricoltura a due mesi dall’alluvione

A quasi due mesi dalla seconda alluvione di maggio, è ancora critica la situazione in agricoltura in provincia di Ravenna e negli altri territori allagati. Molti campi e filari sono ancora sotto il fango ormai indurito. Il caldo di queste ore riporterà il problema della siccità, lo stesso problema che alla vigilia della prima alluvione sembrava essere la criticità più importante da affrontare per il settore. La speranza è ora di ricevere le risorse per far ripartire le aziende, diverse di queste colpite ad inizio anno anche dalle gelate