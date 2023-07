Un incontro con l’obiettivo di ringraziare chi “ha prestato un servizio alla comunità con un lavoro che rappresenta anche un presidio del territorio”.

Il sindaco Davide Ranalli e l’assessore alle Attività Produttive Luciano Tarozzi hanno ricevuto in sala Giunta Luca Lolli e le sorelle Maria Grazia e Donatella Veroli, titolari delle due edicole che si trovano in piazza dei Martiri e hanno terminato o si avviano a terminare l’attività.

Il chiosco di Luca Lolli ha abbassato la saracinesca lunedì 10 luglio dopo dieci anni di attività mentre le sorelle Veroli chiuderanno alla fine del mese dopo 13 anni al timone della loro edicola. Una scelta dettata non da mancanza di lavoro e di clientela che, anzi, non è mai mancata alle due edicole.

Ora è importante che le due strutture, di proprietà di chi le ha condotte, continuino a vivere per offrire un servizio alla città, o come edicola o in altro modo che sia compatibile con il luogo dove sono poste, in pieno centro storico. Per questo motivo durante l’incontro è stata condivisa la volontà del Comune di esaminare proposte di altri utilizzi da parte di eventuali acquirenti che intendano farsi avanti.

“È di grande importanza che questi due luoghi possano rimanere aperti – spiegano il sindaco Ranalli e l’assessore Tarozzi – . Per questo intendiamo rivolgere un appello a chi ha idee e proposte. Chi ha condotto le due edicole in questi anni ha svolto un servizio che è andato al di là della vendita di un prodotto. Le edicole sono infatti veri e propri presidi ma, in assenza di persone che vogliano intraprendere questa nobile professione, siamo aperti a esaminare altre proposte”.