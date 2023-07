Si è svolta l’8 e il 9 luglio 2023, per la prima volta a Marina di Ravenna, la regata classe hansa 303 valida come 4° tappa del campionato Interzonale XI zona (Emilia Romagna), XII zona (Veneto), XIII zona (Friuli Venezia Giulia) e XV zona (Lombardia). L’evento, che ha avuto luogo lo scorso weekend, è stato organizzato con grande impegno dall’associazione Marinando 2.0 in stretta collaborazione con la Classe Nazionale Hansa.

Sulla linea di partenza 14 imbarcazioni e 18 atleti che si sono sfidati nelle acque della Romagna, le condizioni meteo favorevoli hanno permesso lo svolgimento di cinque prove. L’intera competizione è stata contraddistinta da una spettacolare dimostrazione di abilità e determinazione. Presenti anche due atleti del gruppo della Nazionale FIV, Vincenzo Gulino del CV Crotone, 1° nella cat. singoli e Antonio Squizzato del SC Garda Salo’ che conquista la 2° posizione cat. singoli. Grande orgoglio anche per l’equipaggio di Marinando 2.0 composto da Sante Ghirardi e Nina Corbetta che conquistano il primo posto nella categoria doppio. Alla premiazione sono intervenuti il Presidente della XI ZONA FIV, Manlio De Boni, e la Presidentessa del Comitato Italiano Paralimpico Regione Emilia Romagna, Melissa Milani. Durante l’evento, si è inoltre reso presente Giacomo Costantini, assessore allo Sport del Comune di Ravenna, sottolineando l’importanza e il valore di questa manifestazione per la comunità sportiva locale.

“Marinando 2.0 desidera ringraziare calorosamente tutti i circoli che hanno sostenuto l’evento, iniziando dal Circolo Velico Ravennate, che attualmente ospita la base Hansa, il Ravenna Yacht Club, l’Adriatico Wind Club, e i preziosi partner per l’evento, Quick SPA e Frullà. Senza il loro sostegno e contributo, la realizzazione di questa manifestazione non sarebbe stata possibile. Un ringraziamento anche ai numerosi atleti e a tutti i volontari che hanno reso possibile questo straordinario evento, dimostrando ancora una volta il potere dello sport nella promozione dell’inclusione e della passione per la vela in ogni sua forma”.