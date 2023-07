Mercoledì 12 luglio primo appuntamento a Brisighella del Festival “La Magia del Borgo”, che si svolgerà a Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme e Casola Valsenio fino al 10 settembre, in collaborazione con gli Enti Locali, l’Unione della Romagna Faentina, la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei Beni Culturali.

Nella suggestiva cornice del chiostro dell’Ex Convento dell’Osservanza (ingresso da via Masironi), alle 21.15 si esibirà l’eccellente chitarrista Lorenzo Micheli.

La rassegna prevede le seguenti iniziative:

– Master Class con docenti di alto livello quali Lucia Visentin, Lorenzo Micheli, Massimo Lonardi, Cristiano Rossi, Mauro Valli, Lucia Cortese, Giulio Tampalini, Daniele Ruggieri, Andrea Orsi e Andrea Dieci.

Nelle passate edizioni hanno partecipato ai corsi musicisti provenienti da tutta Italia e dall’Estero (Giappone, Francia, Germania, Austria, Portogallo, Israele, Australia, Stati Uniti, Venezuela, Canada, Iran, Libano, Serbia, ecc), i quali hanno soggiornato a Brisighella e si sono esibiti nel territorio circostante.

– Corsi di Perfezionamento tenuti dai docenti Andrea Orsi e Angelo Martelli, rivolti a studenti dei corsi medi e superiori dei Conservatori ed a giovani diplomati che vogliono approfondire il repertorio del proprio strumento.

– Concerti di chitarra, voce, clavicembalo, pianoforte, violino, violoncello, arpa, flauto e strumenti antichi, tenuti dai docenti stessi e da musicisti ingaggiati per l’occasione (Daniele Ruggieri, Maria Luisa Baldassarri, Cristiano Rossi, Giulio Tampalini, Andrea Dieci, Massimo Lonardi, Lorenzo Micheli, Mauro Valli, ecc).

– Concerti degli allievi e Rassegna giovani interpreti nella quale i musicisti, vincitori di concorsi, avranno modo di farsi ascoltare e di mettere a confronto le proprie esperienze.

Già dalle passate edizioni è in atto la valorizzazione dei luoghi storici di Brisighella (Chiostro dell’Osservanza, Chiesa del Suffragio, Parco delle Terme, Pieve di Monte Mauro e Chiesa di Santo Stefano in Casale), che sono cornice ideale per i concerti e fanno sì che il Borgo Medioevale e i luoghi del territorio brisighellese diventino parte integrante della proposta culturale.

Caratteristiche fondamentali della manifestazione sono la sintesi tra gli aspetti didattici (formazione, perfezionamento, musica da camera), lo scambio di esperienze e di vita in comune e il rapporto con il pubblico e gli addetti ai lavori.

Dal 2011 il Festival si è inserito nella programmazione di “Brisighella Sogno d’Estate”, con sei concerti nella giornata di mercoledì presso il Chiostro dell’Osservanza.

Inoltre, la scelta di programmare parte del Festival nei Comuni dell’Unione, amplifica le possibilità per il pubblico e gli addetti ai lavori di conoscere e di apprezzare le diverse proposte musicali in quattro Borghi Antichi della nostra Regione.

Biglietti spettacoli da 5 a 10 euro.