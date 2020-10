All’autodromo parmense di Varano Melegari, sotto una pioggia battente, ultima prova del Campionato Italiano Atcc, il brisighellese Gianlorenzo Moretti su Seat Leon della scuderia faentina Top Driver,con un quarto e un quinto posto assoluti, in entrambi i casi primo di classe, si è laureato campione tricolore della Categoria C; in Formula X la scuderia Maki-Imola Motorsport, ha schierato tre vetture appunto denominate Maki, costruite e progettate a Faenza: la giovanissima lughese Anna Laura Galeati, dopo essere partita in prima fila su ventidue partecipanti, trovatasi in difficoltà , si è piazzata undicesima assoluta, mentre il faentino Tiziano Frattini è salito sul gradino più alto del podio, con il suo concittadino Daniele Ghetti quindicesimo.