Due medaglie d’oro e una di bronzo: è questo il bilancio, per l’Italia, delle gare di doppio dell’ITFF Czech Para Open di Ostrava. In Repubblica Ceca, il team guidato dal direttore tecnico Alessandro Arcigli e dal tecnico Massimo Pischiutti ha portato a casa altre tre medaglie che, sommate a quelle ottenute nei tabelloni singolari, fanno salire a otto il bottino azzurro.

Nel doppio femminile WD5 Carlotta Ragazzini e Giada Rossi si sono aggiudicate anche l’ultimo incontro del girone unico, battendo per 3-0 (11-4, 11-3, 11-0) la finlandese Sino Sirri Maaria Tapola e la serba Zeljana Ristic, e hanno chiuso al primo posto a punteggio pieno.

Nel doppio misto XD4 nel Gruppo 1 Federico Crosara e Giada Rossi hanno superato per 3-0 (11-0, 11-6, 11-4) il greco Gregorios Chryssikos e la croata Marija Martinovic e hanno ceduto per 3-2 (11-8, 9-11, 8-11, 14-12, 9-11) all’ucraino Vasyl Petruniv e la tedesca Jana Margarete Spegel.

Nel Gruppo 2 Federico Falco e Carlotta Ragazzini hanno prevalso per 3-0 (12-10, 11-3, 11-5) sugli slovacchi Marian Kamien e Beata Pirova e per 3-1 (11-8, 11-6, 10-12, 11-3) sul francese Noel Sylvain e sulla tedesca Janina Sommer.

In semifinale si è giocato il derby, in cui Crosara e Rossi hanno avuto la meglio per 3-2 (11-8, 14-12, 11-13, 12-14, 11-4) su Falco e Ragazzini, per poi ripetersi in finale per 3-1 (11-6, 11-7, 12-14, 11-8) sull’ucraino Vasyl Petruniv e sulla tedesca Jana-Margarete Spegel.