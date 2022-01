Ladri al negozio Due Ruote di Faenza: rubate 5 bici da diverse migliaia di euro | VIDEO

Tornano i ladri di biciclette a Faenza. Dopo i furti in diversi garage, nella notte fra domenica e lunedì i malviventi hanno colpito il negozio Due Ruote in via Corbari, più volte visitato dai ladri da quando è iniziato il fenomeno delle razzie di biciclette dall’alto valore economico. E anche questa volta l’obiettivo dell’azione della banda sono state 5 biciclette da diverse migliaia di euro, tre mountain bike e 2 biciclette da strada. Il colpo è iniziato intorno alle 3 di notte ed è durato pochissimi minuti.