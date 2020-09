Il Col. Marco De Donno, nato a Voghera (PV) il 06/07/1969 è il nuovo Comandante Provinciale Carabinieri Ravenna. È laureato in “Scienze della Sicurezza interna ed esterna”, il diploma di laurea specialistica l’ha conseguito alla facoltà di Giurisprudenza di Roma “Tor Vergata”; nel curriculum anche un master universitario di II Livello per esperti in scienze della sicurezza e dell’organizzazione conseguito all’Università Lumsa di Roma.