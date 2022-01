Marco Melandri perde il contratto con Trentino Marketing. La società di promozione turistica del Trentino ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con il pilota dopo le ultime dichiarazioni del ravennate in merito al green pass e i contagi. Melandri, in un’intervista a Men On Wheels aveva dichiarato di essersi volutamente contagiato frequentando una persona positiva per evitare la vaccinazione ma per ottenere ugualmente il green pass necessario per il suo lavoro. Ormai note le posizioni di Melandri contro la campagna vaccinale e il certificato verde. L’ex pilota ha partecipato ad alcune manifestazioni pubbliche contro il green pass, l’ultima a Milano andata in scena in questi giorni.

Dopo lo scoppio delle polemiche legate alla pubblicazione dell’intervista, Melandri aveva fatto marcia indietro, sostenendo di aver voluto fare solamente una battuta e di essere stato mal interpretato, ma la ritrattazione non è stata sufficiente.

Come infatti riferisce Il Dolomiti, Trentino Marketing ha deciso di non rinnovare il contratto a Melandri come testimonial. L’amministratore delegato Maurizio Rossini ha infatti dichiarato al giornale che l’accordo era comunque scaduto nelle scorse settimane. “Il rinnovo non è in agenda. Prendiamo le distanze da quanto affermato e comunichiamo che il contratto non è stato confermato per quest’anno. La collaborazione con Melandri ha portato risultati interessanti negli anni scorsi, ma non c’è l’intenzione di rinnovare il contratto in quanto abbiamo intenzione di percorrere altre strade per sviluppare altre sinergie e strategie con l’obiettivo di veicolare l’immagine del territorio”