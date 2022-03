Morfologiche: criticità diminuite, ma il problema non è ancora stato risolto totalmente | VIDEO

Ravenna è riuscita a diminuire la criticità riguardante l’ecografia morfologica, ma non è riuscita ancora a risolverla completamente.

Il problema iniziò a manifestarsi fra la primavera e l’estate del 2019, quando divenne molto difficile per le donne in gravidanza avere un appuntamento per l’esame prenatale dal servizio pubblico. La morfologica è un esame fondamentale, eseguito in un periodo delicato, che permette la verifica dello sviluppo del feto e la diagnosi prenatale di eventuali malformazioni, in particolare di malattie genetiche. Insieme all’ecografia del primo trimestre, si tratta dell’esame di controllo più importante durante la gravidanza.

Molte le pazienti che hanno dovuto ricorrere alla sanità privata, con costi variabili dai 200 agli oltre 500 euro. Il problema fu causato da un sottodimensionamento temporaneo del personale dovuto ad una serie di congedi. Poi è stato il covid a bloccare l’attività. A supporto dei reparti di Ginecologia e Ostetricia, hanno iniziato a svolgere gli esami anche i Consultori Familiari