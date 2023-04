Torna la Sagra del Pellegrino organizzata dal rione Rosso di Faenza. L’evento culturale di punta del cartellone primaverile del Rione Rosso quest’anno sarà intitolato al leggendario cavaliere Gian Franco Ricci, vincitore di 10 palii per la scuderia di Porta Imolese. Nell’aprile 2023 infatti ricorreranno i 25 anni dalla scomparsa dello storico cavaliere, e per questo motivo, il rione di via Campidori lo celebrerà attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno nel lungo weekend del Pellegrino.

Si inizierà venerdì, dalle 18, orario in cui nella suggestiva corte rionale si svolgerà l’evento Fototeca Open Air. L’evento in collaborazione con la Fototeca Manfrediana, costituirà l’occasione per presentare la mostra fotografica dedicata a Franco Ricci, e coinciderà con la presentazione dell’Archivio Storico Fotografico, curato dalla Fototeca. Nel corso della serata, a partecipazione libera e gratuita come da format collaudato, sarà possibile usufruire del servizio gastronomico organizzato dalle cucine del Rione Rosso, mentre dj set e American Bar saranno a cura degli organizzatori di Fototeca Open Air.

Sabato 15, alle 18.30 invece si terrà la conferenza dal titolo: “Gian Franco Ricci, la leggenda continua”, che vedrà inoltre la partecipazione di ospiti da Arezzo, Servigliano, Foligno e Ascoli, città tra le altre in cui Ricci si distinse, mostrando le proprie indiscutibili doti cavalleresche. Alla conferenza seguirà poi la cena conviviale, cui sarà possibile partecipare prenotando al numero 349 2565033.

Domenica pomeriggio infine la Sagra del Pellegrino si concluderà con l’Open Day del Rione Rosso, in cui è prevista la visita guidata al museo rionale, l’esibizione degli sbandieratori e dei musici, la merenda offerta a tutti i bambini e la possibilità di potersi cimentare con bandiere, tamburi, chiarire e con lo sport equestre, visto che in Piazza Ricci, sarà presente una delegazione delle scuderie del Rione Rosso con un cavallo vero.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Faenza, dalla Regione Emilia-Romagna, dall’Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche – Aerrs, dal Niballo Palio di Faenza ed è in collaborazione con Bcc Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese, e Sindacato Panificatori Artigiani Faenza.