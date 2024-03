Confesercenti Ravenna-Cesena organizza un evento pubblico a Faenza con Terenzio Traisci, psicologo e formatore, specializzato nella gestione dello stress: un incontro dall’accezione positiva volta alla motivazione ed al cambiamento. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.

Giovedì 21 marzo alle ore 17 sarà possibile partecipare all’iniziativa a Faenza presso il Teatro Sala Fellini (Piazza Santa Maria ad Nives, dietro al Rione Verde): in particolare, questo spettacolo è indirizzato alle imprese e alle loro famiglie colpite dall’alluvione, con l’obiettivo di stimolare la motivazione psicologica e affrontare il cambiamento con il rinomato psicologo e formatore Terenzio Traisci, specializzato in buon umore e gestione dello stress.

L’accesso all’iniziativa è libero e gratuito, fino ad esaurimento posti: per riservare una poltrona al Teatro Sala Fellini si può contattare la segreteria Confesercenti ai recapiti:

mail:segreteria@confesercentiravennacesena.it. telefono: 0544292721

Chi è Terenzio Traisci?

Psicologo e Formatore. TEDx Speaker. Autore del libro edito Mondadori “Tutto il bene che mi voglio”; co-autore del libro Felicemente Stressati e di Safety Talks. Esperto di Edutainment, cioè formazione unita all’intrattenimento, perchè unisce le sue competenze di psicologo del lavoro a quelle di comico professionista, per favorire attenzione costante e apprendimento. Fino al 2012 è stato anche comico professionista in numerose trasmissioni su Rai2, Italia1, Comedy Central di Sky e Canale5 in finale ad Italia’s got talent.