Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche la Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa) ha prontamente aderito all’Accordo raggiunto fra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori che amplia le misure di sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti colpite dall’evento epidemiologico da Covid 19.

E’ una ulteriore iniziativa per supportare la sostenibilità finanziaria delle famiglie e prevede la possibilità di chiedere, entro il 30/06/20, la sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, erogati prima del 31 gennaio 2020.

La sospensione comprende anche le eventuali rate scadute e non pagate dopo il 31 gennaio 2020.

Gli eventi previsti per poter accedere alla moratoria riguardano la cessazione del rapporto di lavoro subordinato per qualsiasi tipo di contratto; la sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; la riduzione di un terzo del fatturato causata dall’evento epidemiologico per lavoratori autonomi e liberi professionisti.