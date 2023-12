Dopo il successo di partecipazione e di prestigio per le fotografie esposte, la mostra del concorso “I capanni da pesca”, promossa dall’Associazione Italiana Pesca Sportiva Ricreativa, è permanente e visitabile presso la sede dell’associazione in Piazza Bernini 7 (al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 12:30).

Al primo piano, raggiungendo gli uffici dell’associazione si può ammirare la collezione delle fotografie che hanno partecipato al concorso e, come afferma il Presidente Roberto Manzoni, “è con grande piacere che abbiamo allestito questa mostra permanente di fotografie naturalistiche sul nostro ambiente e sulla cultura dei capanni, per ribadirne la bellezza e l’opportunità che rappresentano per il turismo nel nostro territorio.”