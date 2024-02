Appuntamento giovane e interessante per il weekend al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni. La compagnia degli Amici dell’Europa è un bel gruppo di amici, che ormai da anni mantiene viva la comune passione del teatro portando in scena una numerosa serie di spettacoli, spaziando dai classici come la zia di Carlo, L’importanza di chiamarsi Ernesto, Sei Personaggi in cerca d’autore, fino a confrontarsi con testi diversi, come l’adattamento teatrale di Cime Tempestose, o la versione teatrale dei 10 Piccoli Indiani di Agatha Christie.

Con questo bel bagaglio di esperienze, la compagnia porta in scena quest’anno un testo originale, da un’idea della compagnia.

La scena si svolge in una casa di campagna sulle colline romagnole, ai giorni nostri. Un gruppo di amici d’infanzia decide di trascorrere un weekend insieme per godersi la reciproca compagnia, dopo un periodo trascorso lontani per via dell’università, del lavoro, e delle vicende della vita che li hanno separati dopo la scuola.

Questa re-unione provoca una reazione dentro ognuno dei protagonisti: in alcuni esacerba un cambiamento, in altri porta a nuove consapevolezze. La presenza di nuovi amici, esterni al gruppo d’infanzia, e di elementi “soprannaturali” condisce la situazione e porta ad ulteriori sviluppi. “E’ così per tutti”, il titolo parla da sé: è una commedia dai toni ironici, ricca di emozioni, che parla a tutti quanti.