Isolati in via Monte Coralli, la denuncia della Lega

Conferenza stampa in comune a Faenza di Gabriele Padovani che denuncia la situazione di disagio di una decina di famiglie in via Monte Coralli, isolati dal Comune di Faenza per lavori al ponte costruito sette anni fa. Per raggiungere le proprie abitazioni le famiglie costrette ad utilizzare una carraia di cinque chilometri e in caso di emergenza i mezzi avranno difficoltà ad intervenire, oltre alle possibili frane. Domenica il consigliere regionale Andrea Liverani modificherà il proprio tour in bicicletta per raggiungere le abitazioni isolate.