Il 31 gennaio scade il termine di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021, ma la scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli di Sant’Agata sul Santerno ci tiene a informare le famiglie che sarà possibile fare domanda per l’istituto paritario anche in seguito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

“La nostra è l’unica scuola per l’infanzia presente nel comune di Sant’Agata sul Santerno – sottolinea la coordinatrice dell’istituto Caterina Castellari – e al momento accoglie 70 bambini divisi in tre sezioni omogenee per età, dai 3 ai 6 anni”.

Dal 2018 la gestione della Scuola è in mano al Consorzio Solco e alla sua associata Progetto Crescita, in partenariato con la Fondazione Azzaroli, una collaborazione che ha reso possibile diverse migliorie, sia dal punto di vista strutturale che dell’offerta formativa, garantendo un futuro all’istituto che ha già 90 anni di storia alle spalle.

“Per quanto riguarda la nostra struttura nel 2018 è stata oggetto di un’importante ristrutturazione volta alla messa in sicurezza e all’ammodernamento dei locali, oggi più sicuri, accoglienti e facilmente fruibili dai nostri bambini. Disponiamo di ampi spazi per aule e zone comuni, di un bel giardino esterno da utilizzare durante tutto l’anno scolastico e di una cucina interna gestita dalla cooperativa Gemos, che garantisce ogni giorno un menu completo a tutti i piccoli commensali”.

Nell’offerta formativa della scuola, inoltre, trova largo spazio l’insegnamento della lingua inglese: “Abbiamo stretto un accordo con la British School di Lugo – continua la coordinatrice – che prevede un potenziamento delle ore dedicate alla lingua straniera insieme a un’insegnante madrelingua. Altro importante valore aggiunto dell’Istituto Azzaroli è la garanzia di una continuità formativa grazie alla collaborazione instaurata con la Scuola Primaria della città, con la quale lavoriamo da sempre nella costruzione di un percorso coerente, familiare e sereno per tutti i bambini santagatesi”.

Per maggiori informazioni: 0545 45004, asiloazzaroli@solcoravenna.it