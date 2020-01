Scompare il vincolo per i cavalieri del Palio: dal 2023 i cavalieri dovranno restare fermi un anno

Scompare il vincolo per i cavalieri del Palio del Niballo. La decisione storica è stata presa nell’ultimo incontro del comitato organizzativo dopo mesi di discussioni, anche se forse sarebbe giusto dire anni. La regola che proibiva ai cavalieri di correre il palio per un rione se avevano già corso la giostra con un altro rione infatti aveva oltremodo penalizzato diversi rioni negli ultimi tempi anche a causa della sempre maggiore difficoltà di trovare giovani che si affacciano a questa realtà. Ora tutto cambierà. Dal 2023 un cavaliere che vorrà cambiare casacca dovrà stare fermo un solo anno e sarà previsto un indennizzo da pagare. La norma sarà valida anche per i palafrenieri, in pratica per tutti coloro che scenderanno sul campo di gara. Fino al 2023 il periodo di fermo sarà di 5 anni. Coloro che nel 2023 avranno scontato i 5 anni di sospensione, potranno correre per una compagine diversa.