La “Associazione delle Amiche e degli Amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi”, in collaborazione con il Circolo ARCI “Gianni Dalmonte” e la Sezione ANPI “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese, organizza nella giornata di Sabato 4 Febbraio 2023, presso la Chiesa di S.Maria della Misericordia, Via Emilia Interna 88 aCastel Bolognese, un incontro a sostegno della rivolta del popolo iraniano.

Due i momenti che caratterizzeranno la giornata:

a partire dalle ore 14,00 sarà possibile visitare “METAMORFOSI”, esposizione fotografica a cura dell’artista LEILA RAHIMIAN;

alle ore 16,00 avrà luogo l’incontro con Azam Bahrami – introdurrà e modererà il dibattito Francisco Soriano.

AZAM BAHRAMI, attivista e scrittrice nata in Iran, ha ottenuto l’asilo politico in Italia nel 2011. Si occupa di diverse problematiche come, ad esempio, la condizione delle donne iraniane; la discriminazione e le limitazioni alle quali sono soggette; il fenomeno dell’immigrazione femminile e le varie forme di violazione dei diritti umani.

“METAMORFOSI”, di LEILA RAHIMIAN, rappresenta la donna attraverso il concetto di identità, di contrasto, dell’altro e del diverso che si incontrano e si confrontano in atmosfere dal sapore surreale.